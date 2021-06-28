Бизнес работает свободно, потому что локдауна сейчас нет, считают в Кремле

Пресс-секретарь Кремля считает, что малый и средний бизнес сейчас работает свободно, несмотря на ряд ковидных ограничений, поскольку нет локдауна.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на слова Дмитрия Пескова.

«Хорошо известно, что, к сожалению, пандемия ухудшила положение малого и среднего бизнеса. Но государство вовремя протянуло руку помощи», — отметил представитель Кремля, напомнив о ранее принятых мерах поддержки.

Также он сказал, что бизнес работает свободно, без локдаунов.

«Сейчас малое и среднее предпринимательство работает фактически везде в свободном режиме. Конечно, не без проблем. Пандемия накладывает отпечаток. Но все-таки никаких локдаунов — мы видим, их нет», — заключил Песков.

Действительно, свобода полная. Хочешь — ищи, кого на удаленку отправить, хочешь — работников прививай. А хочешь, штраф полмиллиона. А еще отчитаться не забудь.

Кроме того, Песков сообщио, что государство не планирует оплачивать простои бизнеса из-за ограничений.