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Государство не планирует оплачивать простои бизнеса из-за ограничений

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Рубрика Экономика России
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Оплачивать период простоя компаний из-за локдауна или нерабочих дней из-за ковида из бюджета не планируется.

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

«На этот счет [оплата простоя из бюджета] никаких решений не было, не принималось. Более эффективно принимать решение в каждом отдельно взятом регионе», — отметил Песков.

Цитата по «ТАСС».

Так власти ответили на предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова  поддержать бизнес в период ограничений из-за ковида.

Также Титов предложил освободить малый бизнес от плановых проверок до конца 2022 года.

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