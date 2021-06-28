Государство не планирует оплачивать простои бизнеса из-за ограничений

Оплачивать период простоя компаний из-за локдауна или нерабочих дней из-за ковида из бюджета не планируется.
Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:
«На этот счет [оплата простоя из бюджета] никаких решений не было, не принималось. Более эффективно принимать решение в каждом отдельно взятом регионе», — отметил Песков.
Цитата по «ТАСС».
Так власти ответили на предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова поддержать бизнес в период ограничений из-за ковида.
Также Титов предложил освободить малый бизнес от плановых проверок до конца 2022 года.