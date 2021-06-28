Сенаторы хотят вернуть налог на движимое имущество. Им не нравится, что бизнес покупает вместо станков мерседесы

Предприятия должны постепенно начать платить налог на движимое имущество за станки. А когда этому оборудованию исполнится, десять или пятнадцать лет, налог за него нужно платить в полном объеме.

О таком предложении сенаторов рассказал в интервью «Парламентской газете» глава Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

Налог на имущество организаций сейчас уплачивается только с недвижимости.

По словам Анатолия Артамонова, в новом законе необходимо указать, что предприятия с момента принятия закона освобождаются от его уплаты, «но все-таки постепенно должны его начать платить по какой-то возрастающей прямой».

Это нужно для того, чтобы стимулировать техническое перевооружение предприятий, уточнил сенатор.

Сегодня в Россию ввозится из других стран огромное количество станков, возраст которых не превышает пяти-шести лет.

«Они нам по бросовым ценам эти станки предлагают и многие наши предприятия покупают и неплохо на них работают. Но почему это происходит? В Германии выгодно менять это оборудование, а нам — не выгодно. Выгоднее работать на старом», — заявил сенатор.

Одно заявление господина Артамонова крайне удивило редакцию «Клерка». Посетовав на то, что Минэкономразвития до сих пор не дало точного определения недвижимости и это дает возможность уходить от уплаты налога, сенатор привел пример:

«Огромное количество лазеек для ухода от налогообложения. Предприниматель зарабатывает еще копейки, а уже покупает дорогущий Мерседес и он тоже движимое имущество. Вот это, конечно, надо исключать»

Не очень понятно, что имел ввиду господин Артамонов. То, что дорогой автомобиль на самом деле не является движимым имуществом, потому что он дорогой или то, что вместо мерседесов бизнес должен покупать недвижимость, чтобы платить с неё налог?