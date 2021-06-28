⚡️ Вакцинация мигрантов в Москве обойдется работодателям в 1300 руб. за каждого

Вакцинация мигрантов «Спутником Лайт» в Москве будет стоить 1300 рублей, услугу оплачивает работодатель, сообщили в пресс-службе мэрии.
Об это пишут «РИА Новости».
«Работодатель производит оплату услуг по вакцинации и получает сертификаты своих сотрудников. Стоимость услуги составляет 1 300 рублей на одного сотрудника», — сообщает пресс-служба.
Работодатель должен составить списки сотрудников для вакцинации, и доставить их в прививочный пункт своими силами.
«Представитель работодателя передаёт администратору списки сотрудников, подлежащих вакцинации, и согласовывает время начала вакцинации. Списки должны содержать наименование организации, ФИО, дату рождения и паспортные данные сотрудников, а также тип документа, являющегося основанием для вакцинации. Это может быть один из трёх документов — патент на трудовую деятельность, вид на жительство или разрешение на временное пребывание (не касается мигрантов из стран-членов ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии)», — сообщает пресс-служба.
В пресс-службе отметили, что перед вакцинацией иностранные работники проходят осмотр у врача.
Как уточняется в материалах мэрии, вакцинация мигрантов доступна в многофункциональном миграционном центре в Сахарово, а 29 июня планируется открыть еще один пункт вакцинации на территории ТЦ «Садовод».