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Как правильно оптимизировать налоги в 2020 году? Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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Разные компании находят разные способы уменьшить налоговую нагрузку: от откровенно агрессивных схем с однодневками или техничками до вполне легальных инструментов, связанных с реструктуризацией бизнеса, переосмыслением и перестройкой текущих бизнес-процессов.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая оптимизация 2021: как по закону нельзя и как можно?». Он пройдет завтра, 29 июня, начало в 11:00 по Мск.

Статья 54.1 Налогового кодекса РФ вступила в силу больше трех лет назад. Но хозяйственная практика, тем не менее, порождает большое количество вопросов о законности тех или иных сделок и операций.

На вебинаре рассмотрим:

  • что такое «техническая» компания и к чему могут привести отношения с ней;
  • так ли страшна взаимозависимость (аффилированность) с контрагентом;
  • основные критерии, отделяющие незаконное дробление бизнеса от легального структурирования группы компаний;
  • «зарплатные», «лицензионные» и иные способы налоговой оптимизации.

Спикер — Никита Болтинский, адвокат, партнер Адвокатского бюро "Юрлов и Партнеры", налоговый консультант, эксперт Центра правовой поддержки Российского союза налогоплательщиков.

Записывайтесь скорее, вебинар завтра.

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