Подписан закон об отмене обязательного возврата в страну валютной выручки для несырьевого бизнеса

Владимир Путин подписал федеральный закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ отменяющий с 1 июля 2021 года требование о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров.

В действующей сейчас редации закона о валютных операциях установлено требование получения валютной выручки резидентами на свои счета в уполномоченных банках за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Кроме того, возврату в российские банки подлежат авансы, не закрытые поставками. Это называется репатриацией.

Отмена репатриации не касается сырьевого экспорта. Коды товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, которые к нему относятся, указаны в подписанном законе.