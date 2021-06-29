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Подписан закон об отмене обязательного возврата в страну валютной выручки для несырьевого бизнеса

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Рубрика Валютные операции
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Владимир Путин подписал федеральный закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ отменяющий с 1 июля 2021 года требование о репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров.

В действующей сейчас редации закона о валютных операциях установлено требование получения валютной выручки резидентами на свои счета в уполномоченных банках за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них. Кроме того, возврату в российские банки подлежат авансы, не закрытые поставками. Это называется репатриацией.

Отмена репатриации не касается сырьевого экспорта. Коды товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС, которые к нему относятся, указаны в подписанном законе.

Закон также предусматривает возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ.

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