Обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

Введение обязательной вакцинации не противоречит нормам Конституции.
Об этом сообщил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав ассоциации юристов Дмитрий Липин:
«Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение», — отметил Ляпин.
Цитата по «РИА Новости».
Также он отметил, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом. Но только в некоторых целях, в том числе и при защите здоровья (п. 3 ст. 55 Конституции).