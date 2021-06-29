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Обязательная вакцинация не нарушает Конституцию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Введение обязательной вакцинации не противоречит нормам Конституции.

Об этом сообщил заместитель председателя комиссии по защите социальных и экономических прав ассоциации юристов Дмитрий Липин:

«Согласно Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Таким образом права именно человека, а не общества или группы лиц, имеют приоритетное значение», — отметил Ляпин.

Цитата по «РИА Новости».

Также он отметил, что права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом. Но только в некоторых целях, в том числе и при защите здоровья (п. 3 ст. 55 Конституции).

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