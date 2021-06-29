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В Курской области ввели обязательную вакцинацию не менее 70% работников

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В Курской области с 1 июля решили ввести обязательную вакцинацию. Решение приняли вчера за заседании местного оперштаба.

«Наша задача — до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», — сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Цитата по «РИА Новости».

Вакцинации подлежат работники:

  • сферы торговли и услуг,
  • общепита,
  • почты,
  • МФЦ,
  • транспорта,
  • соцзащиты,
  • ЖКХ,
  • образования,
  • здравоохранения,
  • соцобслуживания,
  • культуры и искусства,
  • физкультуры,
  • служащих.

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