В Курской области ввели обязательную вакцинацию не менее 70% работников

В Курской области с 1 июля решили ввести обязательную вакцинацию. Решение приняли вчера за заседании местного оперштаба.
«Наша задача — до 1 сентября привить первым компонентом не менее 70% от числа запланированных, и тогда у нас будет подушка безопасности, и у нас осенью не будет всплеска и подъема заболеваемости. Поэтому такое предложение: чтобы не ограничивать деятельность предприятий и организаций Курской области, предлагаю обязать работодателей... обеспечить проведение профилактических прививок не менее 70% от общей численности работников по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции», — сказал на заседании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
Цитата по «РИА Новости».
Вакцинации подлежат работники:
- сферы торговли и услуг,
- общепита,
- почты,
- МФЦ,
- транспорта,
- соцзащиты,
- ЖКХ,
- образования,
- здравоохранения,
- соцобслуживания,
- культуры и искусства,
- физкультуры,
- служащих.
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