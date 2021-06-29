Срок перехода на новый налоговый мониторинг продлили до 1 сентября

Срок подачи заявлений о переходе на новую систему налогового мониторинга продлили с 1 июля до 1 сентября.
Информация об этом была опубликована на сайте ФНС.
Такое заявление надо представить не позднее 1 сентября года, предшествующему году проведения налогового мониторинга.
Налоговики также напомнили, что с 1 июля расширяется перечень организаций, которые относятся к участникам налогового мониторинга:
- объем по доходам и активам — 1 млрд руб. (было 3 млрд руб.);
- размер налогов — 100 млн руб., включая суммы НДФЛ и страховых взносов (было 300 млн руб.).
О том, что такое налоговый мониторинг — читайте тут.