Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Срок перехода на новый налоговый мониторинг продлили до 1 сентября

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговый мониторинг
Версия для печати

Срок подачи заявлений о переходе на новую систему налогового мониторинга продлили с 1 июля до 1 сентября.

Информация об этом была опубликована на сайте ФНС.

Такое заявление надо представить не позднее 1 сентября года, предшествующему году проведения налогового мониторинга.

Налоговики также напомнили, что с 1 июля расширяется перечень организаций, которые относятся к участникам налогового мониторинга:

  • объем по доходам и активам — 1 млрд руб. (было 3 млрд руб.);
  • размер налогов — 100 млн руб., включая суммы НДФЛ и страховых взносов (было 300 млн руб.).

О том, что такое налоговый мониторинг — читайте тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить