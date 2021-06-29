ЦБ в июле может повысить ключевую ставку до 6,5%. А стоит ли это делать?

ЦБ в июле может рассмотреть повышение ключевой ставки шагом от 0,25 до 1 процентного пункта, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Таким образом, ставка уже в июле может составить от 5,75 до 6,5% годовых.

Комментирует Вадим Ковригин, руководитель регионального отделения Партии Роста в Липецкой области, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова.

«Обычно ключевую ставку повышают для сдерживания деловой активности и инфляции. Сейчас российская экономика весьма быстро растет, но этот рост восстановительный после запретов 2020 года. И следует ли его сдерживать? Не думаю.

Повышение ключевой ставки обернётся замедлением экономического развития.

По мнению большинства экспертов, повышение ставки на один процент влечёт потерю скорости развития экономики в один-два процента в год. Из-за повышения ключевой ставки на один процент повышаются в среднем на пол-процента ставки по банковским вкладам, на один-два процента ставки по кредитным продуктам. Уменьшается скорость обращения денег. Хозяйствующие субъекты и граждане имеют больше стимулов сберегать, нежели приобретать и развивать.

последствием повышения ключевой ставки является. ЦБ во время пандемического кризиса проводил очень правильную политику — „дешевых денег“ (т.е. снижал ключевую ставку). регулятор давал „дышать“ производству. Да, ставка была меньше инфляции, наблюдался отток вкладов из банков. Но банки к этому приспособились, больше отдавая приоритет конверсионным операциям (брокерские услуги, обмен валюты, проведение расчетов и т.п.).

Зачем сейчас повышать ставку? Это только нанесёт удар производству. Да, инфляция ускорилась, но это общемировая тенденция из-за восстановления деловой активности после пандемии и эффекта отложенного спроса (повышения спроса на товары, покупку которых граждане откладывали из-за пандемических запретов). Да и не наносит инфляция в 5-6 процентов серьёзного удара по экономике. Деловая активность вечно расти не может, а эффект отложенного спроса постепенно „тает“.

Очень зря ЦБ планирует повышать ставку».