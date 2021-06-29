К осени коллективного иммунитета не будет, уверены в Кремле

До осени не получится привить 60% населения. Данный процент необходим для достижения коллективного иммунитета.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — отметил Песков.
Цитата по «ТАСС».
Пресс-секретарь отметил, что сроки достижения коллективного иммунитета будут сдвигаться на более поздний срок.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал людей ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета.