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К осени коллективного иммунитета не будет, уверены в Кремле

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Рубрика Общество. Люди. События
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До осени не получится привить 60% населения. Данный процент необходим для достижения коллективного иммунитета.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы», — отметил Песков.

Цитата по «ТАСС».

Пресс-секретарь отметил, что сроки достижения коллективного иммунитета будут сдвигаться на более поздний срок.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал людей ограничить контакты до достижения коллективного иммунитета.

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