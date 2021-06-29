В Забайкалье ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий работников. Первым компонентом нужно привиться до 27 июля, а вторым — до 28 августа.
Об этом сообщила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, пишет «ТАСС».
«По согласованию с федеральной службой издано постановление главного санитарного врача о проведении профилактических прививок отдельным группам населения. Это работающие в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и социального обслуживания населения, торговли, общественного питания, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи, многофункциональных центров предоставления услуг культуры, досуга и спорта», — сказала Лапа.
Как уточнила глава управления, решение вызвано ростом заболеваемости COVID-19 в регионе в июне в четыре раза по сравнению с маем.
Первый этап вакцинирования указанных в постановлении категорий жителей предполагается провести до 27 июля, второй этап — до 28 августа.