Налоговая реконструкция или налоговая реквизиция? Бесплатный вебинар

Должная осмотрительность возвращается, но многим ли она поможет? «Письмо года» налоговиков по статье 54.1 не обсудил только ленивый, но информация в нем настолько не простая для понимания, что вопросов по-прежнему много.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом». Он пройдет 1 июля, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- что нас ждет теперь, налоговая реконструкция или налоговая реквизиция;
- стратегии защиты, которые (не) работают;
- новую парадигму разрешения споров по статье 54.1: на что обратить внимание в 2021 году.
И отдельно скажем, что такое налоговая оговорка и почему за нее так активно агитирует ФНС.
Записывайтесь сейчас.