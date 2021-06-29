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Налоговая реконструкция или налоговая реквизиция? Бесплатный вебинар

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Должная осмотрительность возвращается, но многим ли она поможет? «Письмо года» налоговиков по статье 54.1 не обсудил только ленивый, но информация в нем настолько не простая для понимания, что вопросов по-прежнему много.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Разъяснения ФНС по ст.54.1 НК и практика Верховного суда: новые песни о старом». Он пройдет 1 июля, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

  • что нас ждет теперь, налоговая реконструкция или налоговая реквизиция;
  • стратегии защиты, которые (не) работают;
  • новую парадигму разрешения споров по статье 54.1: на что обратить внимание в 2021 году.

И отдельно скажем, что такое налоговая оговорка и почему за нее так активно агитирует ФНС.

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