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📃💉 Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией

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Полный список регионов, где на данный момент введена обязательная вакцинация. Список будет обновляться каждый день.

Регионы, в которых введена обязательная вакцинация, помечены значком 💉. Какие именно категории обязаны привиться, уточняйте в региональных нормативных актах.

  1. Алтайский край
  2. Амурская область
  3. Архангельская область
  4. Астраханская область
  5. Белгородская область
  6. Брянская область 💉
  7. Владимирская область
  8. Волгоградская область 💉 (для госслужащих)
  9. Вологодская область
  10. Воронежская область
  11. Еврейская автономная область
  12. Забайкальский край 💉
  13. Ивановская область
  14. Иркутская область
  15. Кабардино-Балкарская Республика
  16. Калининградская область 💉
  17. Калужская область
  18. Камчатский край 💉 (для вахтовиков)
  19. Карачаево-Черкесская Республика
  20. Кемеровская область 💉
  21. Кировская область
  22. Костромская область
  23. Краснодарский край 💉
  24. Красноярский край
  25. Крым
  26. Курганская область
  27. Курская область 💉
  28. Ленинградская область 💉
  29. Липецкая область
  30. Магаданская область 💉
  31. Москва 💉
  32. Московская область 💉
  33. Мурманская область 💉
  34. Ненецкий автономный округ 💉
  35. Нижегородская область 💉
  36. Новгородская область
  37. Новосибирская область
  38. Омская область
  39. Оренбургская область 💉 (для госслужащих)
  40. Орловская область
  41. Пензенская область
  42. Пермский край
  43. Приморский край
  44. Псковская область 💉
  45. Республика Адыгея
  46. Республика Алтай 💉
  47. Республика Башкортостан 💉 (для госслужащих)
  48. Республика Бурятия 💉
  49. Республика Дагестан
  50. Республика Ингушетия
  51. Республика Калмыкия
  52. Республика Карелия 💉
  53. Республика Коми
  54. Республика Марий Эл
  55. Республика Мордовия
  56. Республика Саха (Якутия) 💉 (введена 25 мая, но позднее перестала быть обязательной)
  57. Республика Северная Осетия — Алания
  58. Республика Татарстан
  59. Республика Тыва
  60. Республика Хакасия 💉
  61. Ростовская область
  62. Рязанская область
  63. Самарская область
  64. Санкт-Петербург 💉 (для чиновников, сотрудников госучреждений и ГУПов)
  65. Саратовская область
  66. Сахалинская область 💉
  67. Свердловская область
  68. Севастополь 💉 (для госслужащих)
  69. Смоленская область 💉
  70. Ставропольский край
  71. Тамбовская область 💉
  72. Тверская область 💉
  73. Томская область
  74. Тульская область 💉
  75. Тюменская область
  76. Удмуртская Республика
  77. Ульяновская область
  78. Хабаровский край 💉 (для вахтовиков)
  79. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
  80. Челябинская область
  81. Чеченская Республика
  82. Чувашская Республика
  83. Чукотский автономный округ
  84. Ямало-Ненецкий автономный округ
  85. Ярославская область 💉

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