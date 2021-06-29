📃💉 Актуальный список регионов с обязательной вакцинацией

Полный список регионов, где на данный момент введена обязательная вакцинация. Список будет обновляться каждый день.
Регионы, в которых введена обязательная вакцинация, помечены значком 💉. Какие именно категории обязаны привиться, уточняйте в региональных нормативных актах.
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Белгородская область
- Брянская область 💉
- Владимирская область
- Волгоградская область 💉 (для госслужащих)
- Вологодская область
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край 💉
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкарская Республика
- Калининградская область 💉
- Калужская область
- Камчатский край 💉 (для вахтовиков)
- Карачаево-Черкесская Республика
- Кемеровская область 💉
- Кировская область
- Костромская область
- Краснодарский край 💉
- Красноярский край
- Крым
- Курганская область
- Курская область 💉
- Ленинградская область 💉
- Липецкая область
- Магаданская область 💉
- Москва 💉
- Московская область 💉
- Мурманская область 💉
- Ненецкий автономный округ 💉
- Нижегородская область 💉
- Новгородская область
- Новосибирская область
- Омская область
- Оренбургская область 💉 (для госслужащих)
- Орловская область
- Пензенская область
- Пермский край
- Приморский край
- Псковская область 💉
- Республика Адыгея
- Республика Алтай 💉
- Республика Башкортостан 💉 (для госслужащих)
- Республика Бурятия 💉
- Республика Дагестан
- Республика Ингушетия
- Республика Калмыкия
- Республика Карелия 💉
- Республика Коми
- Республика Марий Эл
- Республика Мордовия
- Республика Саха (Якутия) 💉 (введена 25 мая, но позднее перестала быть обязательной)
- Республика Северная Осетия — Алания
- Республика Татарстан
- Республика Тыва
- Республика Хакасия 💉
- Ростовская область
- Рязанская область
- Самарская область
- Санкт-Петербург 💉 (для чиновников, сотрудников госучреждений и ГУПов)
- Саратовская область
- Сахалинская область 💉
- Свердловская область
- Севастополь 💉 (для госслужащих)
- Смоленская область 💉
- Ставропольский край
- Тамбовская область 💉
- Тверская область 💉
- Томская область
- Тульская область 💉
- Тюменская область
- Удмуртская Республика
- Ульяновская область
- Хабаровский край 💉 (для вахтовиков)
- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
- Челябинская область
- Чеченская Республика
- Чувашская Республика
- Чукотский автономный округ
- Ямало-Ненецкий автономный округ
- Ярославская область 💉