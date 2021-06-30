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В каком виде указывать адрес в кассовом чеке

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Рубрика Онлайн-кассы
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Адрес бывает двух видов и в чеке ККТ можно указывать его в любом из этих видов, сообщает ФНС.

В ФИАС содержатся сведения об адресе в двух структурах:

  • на основе принципов организации местного самоуправления (с указанием муниципального деления);
  • на основе административно-территориального деления субъектов (с указанием административно-территориального деления).

То есть для каждого адреса, указанного в структуре административно-территориального деления, представлен соответствующий ему адрес в структуре муниципального деления.

На чеке ККТ (бланке строгой отчетности) место (адрес) осуществления расчета должно быть указано таким образом, чтобы у налогового органа была возможность четко идентифицировать адрес установки (применения) ККТ.

Таким образом, отражение на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) реквизитов «место (адрес) осуществления расчета» в административно-территориальном делении или в муниципальном делении не является правонарушением.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-4-20/8749@ от 22.06.2021.

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