У должников будет неприкосновенный минимальный доход. Путин подписал закон

Владимир Путин подписал федеральный закон от 29.06.2021 № 234-ФЗ гарантирующий должникам сохранение ежемесячного дохода не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения после списания всех взысканий.

Сейчас, в соответствии с Трудовым кодексом, запрещено списывать более 50 процентов заработной платы или пенсии. В результате не исключены ситуации, когда после взимания половины доходов на счету человека остаётся сумма меньше прожиточного минимума и ему не на что жить.

Чтобы банк оставлял гарантированный доход, должник должен подать заявление в службу судебных приставов о защите конкретного банковского счета. А тот уже обяжет банк оставлять определенную сумму на счете.

Нововведение не касается должников по алиментам, преступников, которые обязаны возместить ущерб потерпевшим, и тех, кто не хочет возмещать семье ущерб в связи с потерей кормильца.

Закон должен вступить в силу с 1 февраля 2022 года.