Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Не все привитые иностранцы могут получить QR-код

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Иностранцы, прошедшие вакцинацию, столкнулись с проблемами при оформлении QR-кодов для посещения ресторанов. В том числе и сотрудники иностранных посольств.

Те иностранцы, которые переболели ковидом и не обращались в российские медучреждения или были привиты в других странах, не могут получить в столице QR-коды.

Единственный способ его получить — сдавать ПЦР-тесты каждые три дня.

Как отметила сотрудница одного из европейских посольств, необходимость посетить ресторан связана не только с личными желаниями, но и с деловыми контактами:

«Пока еще есть возможность без кода зайти в кафе, у которого есть летняя веранда, но потом и этот вариант исчезнет. Ни деловую встречу провести, ни просто кофе попить», — отметила сотрудница посольства.

Цитата по «Коммерсантъ».

Получить QR-код могут те иностранцы, которые привились российской вакциной. Для получения — обращаться в поликлинику, в которой проводилась вакцинация.

Но есть проблемы и у таких иностранцев при условии, что они были привиты в своей стране. Ресь идет о случаях, если государство не передало информацию о вакцинации в МИД.

«Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету. Пока у нас не получается это сделать», — отметили в посольстве Армении.

Цитата по «Коммерсантъ».

В МИД отметили, что данная проблема решается. А в департаменте здравоохранения не смогли ответить на вопрос, как привитым в других странах иностранцам получить QR-код в столице, сообщает издание.

Подборка полезных мероприятий

Разместить