Не все привитые иностранцы могут получить QR-код

Иностранцы, прошедшие вакцинацию, столкнулись с проблемами при оформлении QR-кодов для посещения ресторанов. В том числе и сотрудники иностранных посольств.

Те иностранцы, которые переболели ковидом и не обращались в российские медучреждения или были привиты в других странах, не могут получить в столице QR-коды.

Единственный способ его получить — сдавать ПЦР-тесты каждые три дня.

Как отметила сотрудница одного из европейских посольств, необходимость посетить ресторан связана не только с личными желаниями, но и с

«Пока еще есть возможность без кода зайти в кафе, у которого есть летняя веранда, но потом и этот вариант исчезнет. Ни деловую встречу провести, ни просто кофе попить», — отметила сотрудница посольства.

Цитата по « Коммерсантъ ».

Получить QR-код могут те иностранцы, которые привились российской вакциной. Для получения — обращаться в поликлинику, в которой проводилась вакцинация.

Но есть проблемы и у таких иностранцев при условии, что они были привиты в своей стране. Ресь идет о случаях, если государство не передало информацию о вакцинации в МИД.

«Вроде бы есть решение. Это кажется чисто технической задачей, которая, мы надеемся, решится в ближайшее время. И тогда иностранные граждане, привитые российской вакциной, тоже смогут получать QR-код по интернету. Пока у нас не получается это сделать», — отметили в посольстве Армении.

Цитата по «Коммерсантъ».

В МИД отметили, что данная проблема решается. А в департаменте здравоохранения не смогли ответить на вопрос, как привитым в других странах иностранцам получить QR-код в столице, сообщает издание.