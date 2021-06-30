Сменился режим налогообложения. Изменение стоимости аренды оговаривается отдельно

Изменение размера арендной платы при смене режима налогообложения оговаривается с арендатором отдельно. Компании могут договориться об уменьшении или увеличении стоимости аренды на сумму НДС.

Такой ответ дал Минфин в письме от 04.06.2021 № 03-07-11/43644.

Переход от ОСН на УСН — добровольный выбор. С УСН на ОСН — добровольно-принудительный.

В НК не указано, как данный выбор влияет на стоимость оказанных услуг или проданных товаров.

Следовательно, стороны договора должны самостоятельно решить, как поступить в этом случае с размером стоимости работ, услуг или поставляемых товаров.

При изменении стоимости предмета договора составляется допсоглашение к нему. Оно должно быть подписано двумя сторонами.