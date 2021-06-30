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Что нужно знать ИП, который только начинает деятельность? Бесплатный вебинар

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Рубрика Индивидуальный предприниматель
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Начинать свое дело — всегда волнительно и непросто, особенно с учетом нюансов законодательства для предпринимателей. Где получить нужные знания?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет». Он пройдет 2 июля, в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим, на что начинающему ИП обратить внимание в вопросах:

  • выбора системы налогообложения;
  • основных видов договоров;
  • оформления первичных документов;
  • кадрового учета.

Пройдемся по основным теоретическим основам и соберем первичный багаж знаний для бизнесмена, с которым можно смело начинать свое дело.

Спикер: Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности в Инстаграм.

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