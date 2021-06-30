Для проверки QR-кодов можно использовать только пять приложений

Столичные рестораны должны проверять QR-коды только специальными программами. Это позволит выявить поддельные QR-коды.
Их всего пять:
- «Моя Москва»;
- «Госуслуги Москвы»;
- «Московский транспорт»;
- «Метро Москвы»;
- «Помощник Москвы».
Данная информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.
В приложении необходимо выбрать сервис «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код. На экране отобразится:
- статус кода (действителен/недействителен);
- инициалы посетителя;
- дата рождения;
- последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных через Госуслуги или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»).
Полученные данные надо сверить с паспортом посетителя столичного ресторана.
Ранее на «Клерке» писали, что за использование поддельных QR-кодов при посещении ресторана могут привлечь к ответственности в виде лишения свободы до двух лет или штрафа в размере 40 тыс. руб.