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Для проверки QR-кодов можно использовать только пять приложений

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Рубрика Общество. Люди. События
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Столичные рестораны должны проверять QR-коды только специальными программами. Это позволит выявить поддельные QR-коды.

Их всего пять:

  1. «Моя Москва»;
  2. «Госуслуги Москвы»;
  3. «Московский транспорт»;
  4. «Метро Москвы»;
  5. «Помощник Москвы».

Данная информация опубликована на официальном сайте мэра Москвы.

В приложении необходимо выбрать сервис «Проверка цифрового сертификата (QR-кода)» и отсканировать код. На экране отобразится:

  • статус кода (действителен/недействителен);
  • инициалы посетителя;
  • дата рождения;
  • последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных через Госуслуги или в мобильном приложении «Госуслуги. Стоп коронавирус»).

Полученные данные надо сверить с паспортом посетителя столичного ресторана.

Ранее на «Клерке» писали, что за использование поддельных QR-кодов при посещении ресторана могут привлечь к ответственности в виде лишения свободы до двух лет или штрафа в размере 40 тыс. руб.

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