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За использование поддельных QR-кодов посадят на два года или оштрафуют на 40 тыс. руб.

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Рубрика Общество. Люди. События
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За использование поддельных QR-кодов при посещении ресторана могут привлечь к ответственности в виде лишения свободы до двух лет или штрафа в размере 40 тыс. руб. Решение будет зависеть от последствий.

Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу Госуслуг, это не является подделкой чего-либо, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил, поскольку лицо намеренно нарушает установленные правила посещения общественных мест. В зависимости от последствий может наступать ответственность до 2 лет лишения свободы», — отметил Клишас.

Цитата по «РИА Новости».

В зависимости от последствий могут выбрать штраф в 40 тыс. руб. вместо лишения свободы.

Продавцов таких QR-кодов могут также посадить на срок до двух лет, сообщил Клишас.

Ранее сообщали, что за приобретение поддельного сертификата о вакцинации могут посадить на срок до одного года.

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