Путин призвал банки контролировать переводы

До каких пор в России будет продолжаться телефонное мошенничество? Собираются ли власти с этим бороться?

Такие вопросы задали Путину в ходе прямой линии.

Президент отметил, что идет рост таких преступлений (на 25 %). Этому способствует незаконное получение персональных данных. С этим надо бороться.

Так, например, с фишинговыми сайтами борется ЦБ.

Банки должны внимательно контролировать переводы, чтобы сужать до нуля возможности мошенников.

Путин обратил внимание на некоторые нестыковки. Дело в том, что банки должны обеспечить тайну вкладов, но правоохранителям надо вмешиваться в процесс на ранней стадии, быстро.

Пока МВД не может оперативно получить информацию из банка. Запрос возможен только после открытия уголовного дела.

Между тем решение есть, отметил Путин.

ЦБ имеет право при сомнительных операциях инициативно обращаться в МВД. Надо наладить этот процесс, заявил Путин.

Банки будут сигнализировать в ЦБ о сомнительных операциях, а ЦБ уже будет обращаться к правоохранителям.