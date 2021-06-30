Создание «бесковидных» магазинов ускорит вакцинацию

Люди начнут больше и быстрее прививаться, если в стране начнут создавать «бесковидные» магазины. Такого мнение придерживаются бизнес-омбудсмены некоторых регионов. Но есть и те, кто против.

«Введение «бесковидных» зон в этих сферах [магазины] коснулось бы большинства населения. Сфера развлечений и отдыха также способна массово собирать жителей в одном месте.

Но для успешного внедрения эксперимента в первую очередь стоит обеспечить необходимое количество вакцин, а также субсидировать расходы бизнесу на необходимое оборудование»,

— отметил уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей Станислав Борцов.

Цитата по «ТАСС».

Аналогичного мнения придерживается и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан Флюр Асадуллин. Для ускорения вакцинации он предложил ввести «бесковидные» зоны в продуктовых магазинах, торговых центрах, гостиницах и базах отдыха, сообщает «ТАСС».

Но в некоторых регионах с данным мнением не согласились. В том числе уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия) Альбина Кычкина:

«Продуктовые магазины ни в коем случае не нужно привлекать в «бесковидные» зоны, как и аптеки», — отметила Альбина Кычкина.

Цитата по «ТАСС».