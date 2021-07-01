💵 Кто начисляет зарплату, тот уплачивает взносы и сдает расчеты. Исключение — зарплатой занимается сторонняя организация

При наличии централизованной бухгалтерии, уплата страховых взносов и сдача отчетов производится по месту нахождения подразделения, которое занимается начислением зарплат. Если отчеты готовит сторонняя организация — то по месту нахождения головной организации.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 21.06.2021 № БС-4-11/8625@.

В вопросе указано, что перечислением зарплат будет заниматься центр бухгалтерского учета.

Но не уточнено, это будет централизованная бухгалтерия в головной организации (подразделении) или сторонняя компания.

Из ответа ФНС следует, что если расчетом зарплаты и отчетностью занимается:

внутренняя централизованная бухгалтерия — уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам должны производиться также централизованно по месту нахождения централизованной бухгалтерии;

сторонняя организация — по месту нахождения головной организации в случае лишения всех обособленных подразделений полномочий на начислении зарплаты.

По тексту ответа понятно, что вопрос задал банк.