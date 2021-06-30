Почему о вакцинации разъясняет лично Путин? Бизнес-сообщество комментирует итоги прямой-линии

Деньги, полученные с пошлин на экспорт металла, предлагают использовать для поддержки реального сектора экономики. Что еще предлагает бизнес по итогам трансляции?

Эксперты из бизнес-сообщества комментируют прошедшую прямую линию с Путиным.

Повышение пошлин на металл

Олег Коробченко — лидер Партии Роста в Татарстане, зампредседателя правления Машиностроительного кластера Татарстана.

«С 1 июля на 15% повышаются экспортные пошлины на металлы. Это сделано для снижения цен на внутреннем рынке. Мы благодарны правительству России и президенту РФ за то, что малый и средний бизнес был услышан (Машиностроительный кластер Татарстана писал обращения в адрес Михаила Мишустина и Владимира Путина с просьбой ввести пошлины на экспорт металлов).

Конечно, решение о введении пошлин носит временный характер (на 6 месяцев), но это спасение для реального сектора экономики, поскольку цены будут отрегулированы в меньшую сторону. Учитывая, что сырье подорожало практически в два раза, все предприятия реального сектора экономики начали испытывать дефицит оборотных средств, что привело к взаимным неплатежам. Компании закредитованы, многим уже нечего закладывать, резко нарастить оборотку не получится.

В связи с этим предлагаем президенту РФ и правительству страны направить сумму, собранную в бюджете от введения пошлин, на поддержку предприятий реального сектора экономики — в виде однопроцентных займов на пополнение оборотных средств. Это поможет решить проблему неплатежей между компаниями».

Вакцинация

Олег Бурлак — председатель регионального отделения Партии Роста в Самарской области, врач травматолог-ортопед, учредитель и генеральный директор ООО «Химия синтез» (г. Тольятти).

«Я, как и большинство врачей, которые видят последствия эпидемии изнутри, конечно выступаю за коллективную вакцинацию. Но не по принципу принуждения или навязывания.

Прежде всего, необходима хорошая разъяснительная работа. Что в себе содержит вакцина, какие компоненты, опасна ли она или нет.

И, на мой взгляд, профильные ведомства и министерства, а не лично Президент должен рассказывать россиянам о том, что если есть медотвод или же противопоказания к прививке, то никто не вправе требовать от человека обязательной вакцинации.

Также, до сих пор многим врачам не до конца понятно, как отреагируют антитела, полученные естественным способом, на саму вакцину.

Еще не прошло достаточного количества времени, чтобы сделать выводы по этому поводу. Все эти аспекты должны оперативно доводиться до населения, чтобы количество сомневающихся падало, и слухи относительно прививок не распространялись».

Налог на скот

Кирилл Ермоленко — член регионального отделения партии Роста в Самарской области, совладелец конного завода «Ермак», глава КФХ.

«На сегодняшний день мы импортируем порядка 40% мяса крупного рогатого скота, ситуация с мелким — еще хуже. Это мясо, конечно, менее популярно среди жителей РФ, чем курица или свинина, однако не стоит забывать, что на нашей территории проживает много мусульман, где блюда из баранины являются не только национальными, но и религиозными.

Если ввести налог на любое животное, чье мясо попадает в пищу, это автоматически оберёт отрасль. Животноводство — одна из главных составных продовольственной безопасности.

А производственная безопасность у нас не полная, многие продукты мы по-прежнему вынуждены завозить, и нам надо быть очень осторожными, чтобы не сломать существующую модель разведения. Ее наоборот необходимо всячески поддерживать. Отлично, что Президент развеял все мифы относительно этой темы и успокоил аграриев».

Локдаун

Руслан Нигматулин — депутат горсовета Набережных Челнов от Партии Роста, гендиректор группы компаний «Далини».

«Считаю, что ограничения могут ужесточиться ​ в сферах общепита, развлечений и туризма. Всем ​ остальным легче приспособиться и избежать локдауна.

Угрозы закрытия производственных предприятий, на мой взгляд, нет, поскольку в компаниях научились принимать необходимые меры безопасности — измерять температуру работникам, использовать антисептики, маски в случае необходимости, соблюдать социальную дистанцию, проводить совещания на платформе Zoom.

Закрытие предприятий не принесет какого-то большего эффекта для профилактики заболевания, а вот по доходам работников может больно ударить.

Кроме того, остановка производств приведет к еще большему росту цен из-за дефицита на рынке выпускаемых ими товаров. Считаю, что общий локдаун маловероятен. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, нужно усилить контроль над работой, в частности, общественного транспорта.

Сейчас много технологий, позволяющих замерять температуру в местах массового скопления людей (аэропорты, метро, автобусы, торговые центры).

И если в такие места не будут допускать людей с симптомами заболевания, это будет эффективной мерой, ведь впустив, к примеру, одного больного, на выходе можно получить уже десятки заражённых».