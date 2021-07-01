Начинающих ИП лишают детских пособий из-за грантов. Бизнес-омбудсмен за них вступился

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе Минфина Антону Силуанову письмо с предложением внести изменения в порядок назначения пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет, исключив из учитываемых доходов семьи государственные гранты, предоставляемые на создание своего дела.

Дело в том, что пособие платят только малоимущим, то есть имеет значение доход семьи. Если с учетом гранта среднедушевой доход семьи превышает установленную планку, пособие не назначается.

Среди таких начинающих ИП много матерей-одиночек, отметил Титов.

«Одинокие молодые мамы поверили государству, зарегистрировались как ИП, потратили полученные гранты на приобретение оборудования и расходных материалов (не на зарплату для себя), отчитались об этом и начали свою предпринимательскую деятельность, — заявил Титов. — Пока их доход очень низкий: это швеи, парикмахеры, организаторы детских мероприятий. По заявлениям обратившихся, если бы они знали, что им откажут в пособии на детей, то не стали бы открывать своё дело».

Для решения проблемы бизнес-омбудсмен предложил внести изменение в Правила выплаты пособия, утвержденные постановлением Правительства от 31.03.2020 № 384, указав, что единовременная финансовая помощь, оказанная гражданину на организацию собственного дела, не учитывается в расчете среднедушевого дохода семьи.