В Калининградской области введут курортный сбор, но только на территории самого Калининграда и муниципальных образований Балтийского побережья.

Данное решение было принято на заседании совета по туризму.

Курортный сбор планируют ввести к туристическому сезону 2022 года. Ориентировочный размер сбора — 100 рублей в сутки.

Полученные деньги будут направлены на обустройство мест массового отдыха, парков, набережных, променадов и пляжей.

Ранее на «Клерке» писали, что власти Крыма рассматривают вопрос о выходе из эксперимента по введению курортного сбора.