Росстат требует отчет за II квартал, который до 10 июня. Даже если там одни прочерки. Штрафов пока нет

Из Росстата прилетает письмо — срочно сдайте отчет за II квартал этого года. Вообще, нужно было до 10 июня, но можно и сейчас, санкций пока нет. Вишенка на торте — даже если там везде прочерки, заполните просто титульный лист. Зачем это вообще нужно?

Обсуждают в «Красном уголке бухгалтера»:

«Пришло письмо из Росстата — сдавайте срочно вот такую форму, надо было до 10 июня, но санкций пока нет, сдавайте сейчас.

Стали изучать — отчет за II квартал надо сдать до 10 июня.

В статистике по телефону подтвердили — да, и за 3 квартал до 10 сентября. Зато комментарий — огонь. То есть, можно вообще пустой отчет сдать, главное — в срок! Вот бы все отчеты так можно было сдавать».

В комментариях пишут:

«Статистика вообще в какой-то своей реальности живёт...».

А кто-то пишет, что только на прошлой неделе смотрела — не было такого:

«Что за издевательство. На прошлой неделе, какое-то 6-е чувство подсказало мне проверить на сайте статистики все фирмы. Проверили, не было таких в уведомлений о формах».

Кто-то тоже постоянно мониторит их сайт, но все равно такое прилетает как снег на голову:

«Да, было тоже самое... Как снег на голову. и это при том, что я на ежемесячной основе мониторю, что у нас изменилось в списке предоставляемых форм. сдали в итоге с просрочкой, но штрафа не было».

А кто-то постоянно эти отчеты отправляет, по ощущениям:

«У меня такое чувство, что я только и делаю, что леплю отчеты в статистику. Такую чушь рисую, главное сдать, а там хоть трава не расти».

Причем, оттуда еще и уточнений хотят:

«Так если бы... Они потом ещё письма шлют уточняющие, месяца через два.

„А вы не ошиблись ли, утверждая, что нет у вас никаких инноваций? А вот вы там пару тыс. руб. потратили — мы в вашем другом отчёте подсмотрели — эти две тыс. руб. Точно не на инновации у вас потрачены были? Если вы ошиблись — срочно пришлите исправленный отчёт про инновации!“»

У кого-то в статистике два гранта увидели, тоже уточнений захотели. Вот только второй грант — на будущий год:

«Верно, а наши статисты тоже отличились. Мы тут подсмотрели, у вас 2 гранта выделено, а вы пишете один... Не поленились и позвонили... Говорю: смотрите на дату проекта, это на следующий год! Раз вы такие смотрящие».

Кто-то просто исправляет, как они хотят:

«Я иной раз плюну и не исправляю, ну их на фиг».

А для кого-то это любимый отчет:

«О, это мой любимый отчёт был. Творчество в чистом виде. А ведь потом на основании этих данных нам рапортуют, как хорошо бизнесу живется, и как он развивается изо всех сил».

Кто-то сравнивает количество отчетов для налоговой и для статистики:

«В налоговую сдаю 5 отчётов, в статистику годовых у меня 40 отчётов».

Благо, что не штрафуют. Пожалуй, не стоит им идею подавать.