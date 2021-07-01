Готовы правила выплаты пособий беременным и матерям-одиночкам

С сегодняшнего дня ПФР начал прием заявлений на два новых пособия — для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, и для одиноких родителей с детьми в возрасте с 8 до 17 лет.

Сегодня же на официальном портале опубликовано постановление Правительства № 1037 от 28.06.2021 с правилами выплат.

Как рассказали в Минтруде, уже принято более 17 тыс. заявлений от будущих мам и свыше 70 тыс. заявлений от одиноких родителей.

Пособия назначаются семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Если беременная женщина обратилась за пособиемс момента постановки на учет, то пособие назначается с месяца постановки на учет, ночем с 6-ой недели беременности. Если женщина обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет, то пособие назначается с месяца обращения. В обоих случаях первую выплату беременная женщина получает после 12-й недели беременности.

Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет смогут получать одинокие родители — те, кто является единственным родителем (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении) или родители ребёнка в разводе и судом назначены алименты.

Кроме того, право на ежемесячную выплату имеют опекуны и попечители, если ребёнок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с их смертью, признанием их безвестно отсутствующими, объявлением их умершими.