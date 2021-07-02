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Первичные документы можно подписывать простой электронной подписью

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Рубрика Бухгалтерия
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Первичные бухгалтерские документы можно подписывать простой электронной подписью.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 21.06.2021 № ЕА-3-26/4451@.

Компания может договориться с контрагентами об электронном документообороте.

В этом случае документы, подписанные простой ЭЦ, признаются равнозначными по юридической силе к документам, подписанным на бумаге.

Следовательно, электронные первичные учетные документы можно подписывать простой ЭП.

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