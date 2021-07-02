Первичные документы можно подписывать простой электронной подписью

Первичные бухгалтерские документы можно подписывать простой электронной подписью.
Такое разъяснение дано в письме ФНС от 21.06.2021 № ЕА-3-26/4451@.
Компания может договориться с контрагентами об электронном документообороте.
В этом случае документы, подписанные простой ЭЦ, признаются равнозначными по юридической силе к документам, подписанным на бумаге.
Следовательно, электронные первичные учетные документы можно подписывать простой ЭП.
Бесплатный вебинар «Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее». Он пройдет 5 июля в 11:00 по Мск.