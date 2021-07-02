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Режим работы сотрудника определяется трудовым договором, а не внутренними документами

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Режим работы сотрудника по трудовому договору может не совпадать с графиком работы предприятия, указанным во внутренних положениях. Руководствоваться надо трудовым договором.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Согласно ст. 57 ТК режим рабочего времени сотрудника может отличаться от общих правил, действующих у данного работодателя.

Если в трудовом договоре прописан один режим работы и время перерывов, а в правилах внутреннего распорядка – другой, сотрудник должен работать по графику, указанному в трудовом договоре.

 

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