Малому бизнесу снизят цены на отечественное ПО в два раза. Правительство субсидирует разработчиков

Постановление от 28 июня 2021 года №1031

Постановление от 28 июня 2021 года №1031 243 Кб , 6 загрузок

Правительство утвердило правила предоставления субсидий на закупку отечественного программного обеспечения для малого и среднего бизнеса. Они составят 50%.

Постановление от 28 июня 2021 года №1031 можно скачать во вложении.

Величина скидки должна составлять 50% от средней рыночной цены. Субсидии предоставляются напрямую разработчикам ПО.

Те, кто получил такую выплату, обязуются снизить стоимость своей продукции для малого и среднего бизнеса, чтобы такие предприятия могли сократить свои издержки на приобретение софта.

На финансирование этой меры поддержки в 2021 году выделен 1 млрд рублей, в 2022 году – 2 млрд рублей, в 2023 году – 2 млрд рублей, в 2024 году – 2 млрд рублей.

Администрировать выплаты будет Российский фонд развития информационных технологий. Он же при содействии Минцифры организует конкурсный отбор компаний-разработчиков.