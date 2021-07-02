Утверждена новая форма декларации по акцизам на нефтяное сырье

Утверждены форма и формат налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье, а также порядок ее заполнения. Приказ ФНС от 31.05.2021 № ЕД-7-3/525@ вступит в силу по истечении двух месяцев с даты публикации.

Новая форма утверждена в связи с принятием Федерального закона от 15.10.2020 № 321-ФЗ, которым введена инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов и установлен порядок ее определения для применения вычетов сумм акциза.