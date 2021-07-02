Интересный прецедент произошел не так давно в банкротстве физлиц. А именно, кредиторы сумели отправить на торги единственное жилье должника, быстро зарегистрировав на должника квартиру поменьше.

Дело № А60-56649/2017, судебный акт во вложении.

Единственным жильем должника была двухуровневая пятикомнатная квартира в Екатеринбурге. На нее кредиторы глаз давно положили и неоднократно пытались забрать ее на торги. Однако должнику удавалось оспорить их притязания в суде, в результате чего на квартиру был наложен исполнительский иммунитет, как на единственное пригодное для проживания должника жилье.

Однако в феврале 2019 года на собрании кредиторов судьбу квартиры, по сути, решили.

«На состоявшемся 25.02.2019 собрании кредиторов должника в том числе приняты решения о предоставлении конкурсным кредитором Кушкиным Е.Л. должнику в единоличную собственность квартиры, площадью 31,7 кв. м, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 22; компенсации Кушкину Е.Л. цены передаваемой квартиры в сумме 2 690 000 руб. за счет реализации конкурсной массы, поручении финансовому управляющему заключить от имени и в интересах должника договор передачи жилого помещения».

Следим за руками. Один из кредиторов предоставляет свою квартиру, гораздо меньшей площади, для передачи ее должнику.

«Между Кушкиным Е.Л. и финансовым управляющим 15.07.2019 заключен договор купли-продажи жилого помещения (квартиры, площадью 31,7 кв. м, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 22), в соответствии с которым данная квартира переходит в собственность Поторочина А.А.».

Финансовый управляющий ее регистрирует на должника:

«Договор зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 19.07.2019, регистрация права собственности на квартиру за Поторочиным А.А. подтверждена выпиской из Единого государственного реестра недвижимости».

И — вуаля! У должника две квартиры. Само собой, суду показывают выписки из ЕГРН, суд видит, что у должника (внезапно) появилась вторая квартира, меньшей площади. И, разумеется, роскошная пятикомнатная квартира отправляется в конкурсную массу.

В итоге, ее продали с торгов за 8,25 млн руб. (хотя рыночная стоимость в районе 11 млн).

По материалам ресурса ЕФРСБ.