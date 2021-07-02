👬 Вышел указ о выплате на школьников по 10 000 рублей

В августе — декабре 2021 года будет произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей с 6 до 18 лет.

Владимир Путин подписал Указ.

На инвалидов выплата положена до 23 лет, если они еще учатся в школе.

Родители вправе обратиться в ПФР за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года.

Данная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им других мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.