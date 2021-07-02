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Теперь многодетным будут давать по 450 тыс. на строительство дома в ипотеку

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Рубрика Ипотека
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Многодетные семьи смогут получить компенсацию для погашения ипотечных кредитов, взятых не только на покупку жилья, но и на его строительство.

Такие правила закреплены постановлением Правительства.

Решение коснётся даже тех граждан, которые взяли ипотеку до введения новых норм.

Напомним, программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, действует с сентября 2019 года. Она рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок и последующие дети.

Раньше компенсацию можно было получить для погашения ипотеки на покупку квартиры, готового частного дома или участка под его строительство.

Строительства жилья в этом списке не было. Люди возмущались, создавали петиции. Ведь многодетным бесплатно выделяют земельные участки и логично, что там они будут строить дом. Кроме того, логично, что для строительства необходимо взять ипотеку на строительство, а никак не ипотеку на покупку еще одного участка с уже готовым домом.

Это исправили. В апреле этого года вышел закон, расширяющий цели льготного ипотечного кредита для многодетных.

Сегодня эта новая возможность включена и в правила, утвержденные Правительством.

В частности, получить компенсацию можно на кредиты под строительство собственного жилья или покупку недостроенного дома. Также в обновлённых правилах — компенсация кредитов на покупку квартиры по договору паевого взноса и на выкуп долей в квартире или частном доме, если в результате весь объект недвижимости переходит в собственность семьи. Ипотечные кредиты, в сумму которых включены ремонт или страхование имущества, тоже предусмотрены в постановлении.

Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут получить компенсацию от государства и быстрее погасить ипотеку, сообщает кабмин.

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