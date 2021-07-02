🌞 Большинству на работе не нравится жара, маленькая зарплата и сверхурочная работа

Большинству опрошенных на работе не нравится жара на работе, маленькая зарплата и сверхурочная работа.
Такие результаты опроса озвучили «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.
Основными раздражающими факторами на работе являются:
- 23% - низкая зарплата или задержка выплаты зарплаты;
- 16% - сверхурочная работа;
- 14% - жара или холод в офисе;
- 12% - тесные кабинеты;
- 10% - отсутствие столовой или кухни, а также холодильника.
Также опрошенные жаловались на общительных коллег, отрывающих от работы, неадекватное начальство, дресс-код и отсутствие туалетной бумаги.