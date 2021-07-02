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🌞 Большинству на работе не нравится жара, маленькая зарплата и сверхурочная работа

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Рубрика Свой бизнес
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Большинству опрошенных на работе не нравится жара на работе, маленькая зарплата и сверхурочная работа.

Такие результаты опроса озвучили «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский центр сервиса Зарплата.ру.

Основными раздражающими факторами на работе являются:

  • 23% - низкая зарплата или задержка выплаты зарплаты;
  • 16% - сверхурочная работа;
  • 14% - жара или холод в офисе;
  • 12% - тесные кабинеты;
  • 10% - отсутствие столовой или кухни, а также холодильника.

Также опрошенные жаловались на общительных коллег, отрывающих от работы, неадекватное начальство, дресс-код и отсутствие туалетной бумаги.

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