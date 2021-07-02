Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📕 Как оптимизировать рабочее время и трудозатраты бухгалтера? Бесплатный вебинар

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обучение для бухгалтеров
Версия для печати

Любой бухгалтер, даже в самой небольшой компании — это всегда «многорукий Шива», который должен постоянно вести несколько задач, контролировать сразу десятки процессов. Как при этом все успевать и не сойти с ума?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее». Он пройдет 5 июля в 11:00 по Москве.

Конечно, нужно оптимизировать трудозатраты — и мы разберем на вебинаре работающие способы это сделать.

Эксперт — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Записывайтесь скорее! Вебинар 5 июля.

Подборка полезных мероприятий

Разместить