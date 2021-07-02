📕 Как оптимизировать рабочее время и трудозатраты бухгалтера? Бесплатный вебинар

Любой бухгалтер, даже в самой небольшой компании — это всегда «многорукий Шива», который должен постоянно вести несколько задач, контролировать сразу десятки процессов. Как при этом все успевать и не сойти с ума?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Оптимизация трудозатрат бухгалтера: как работать эффективнее». Он пройдет 5 июля в 11:00 по Москве.

Конечно, нужно оптимизировать трудозатраты — и мы разберем на вебинаре работающие способы это сделать.

Эксперт — Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель бухгалтерской компании, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, автор многочисленных публикаций в ведущих отраслевых СМИ.

Записывайтесь скорее! Вебинар 5 июля.