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Доступ к социально значимым сайтам сделали бесплатным. Но перечня их пока нет

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Рубрика Интернет и IT
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Владимир Путин подписал федеральный закон № 319-ФЗ, согласно которому россияне смогут бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами.

Абоненту бесплатно предоставят услуги связи и доступа к Интернету для посещения отечественных сайтов из перечня социально значимых. Порядок его формирования определит Правительство.

В список значимых ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. Другие сайты определит специальная комиссия.

Кроме этого по этому закону оператор связи будет обязан блокировать подменные номера, с которых звонят из-за границы.

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