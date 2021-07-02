Доступ к социально значимым сайтам сделали бесплатным. Но перечня их пока нет

Владимир Путин подписал федеральный закон № 319-ФЗ, согласно которому россияне смогут бесплатно пользоваться социально значимыми сайтами.
Абоненту бесплатно предоставят услуги связи и доступа к Интернету для посещения отечественных сайтов из перечня социально значимых. Порядок его формирования определит Правительство.
В список значимых ресурсов войдут сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. Другие сайты определит специальная комиссия.
Кроме этого по этому закону оператор связи будет обязан блокировать подменные номера, с которых звонят из-за границы.