📃 Декларации по налогу на имущество отменили, но только по части недвижимости

Декларации по налогу на имущество по недвижимости не надо будет сдавать с 2022 года, если налог считается от кадастровой стоимости объекта.

Такие поправки в НК были внесены федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ, который подписал сегодня президент Владимир Путин.

Налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости по некоторым объектам недвижимости. В частности, по административно-деловым и торговым центрам, объектам общепита и бытового обслуживания и т.д. Полный список есть в статье 378.2 Налогового кодекса.

Для этой недвижимости вводится такой же порядок, как по транспортному и земельному налогам — компания сама рассчитывает сумму и перечисляет ее в бюджет, а инспекция направляет сообщение об исчисленном налоге. Такие правила начнут действовать, начиная с отчетности за 2022 год.

Есть и другие поправки в главу о налоге на имущество организаций. Первая — налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но для этого надо подать в инспекцию заявление по установленной форме.

Вторая — регионы больше не будут устанавливать сроки уплаты налога и авансовых платежей по нему. Для всех компаний страны будут установлены единые сроки: