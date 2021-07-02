Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сотрудник ушел на больничный, не представив никаких документов, и пропал. В табеле ставим — неявка по невыясненным причинам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Версия для печати

Что делать, если сотрудник ушел на больничный, не представил никаких подтверждающих документов и не выходит на связь? Увольнять нельзя, в табеле — НН (неявка по невыясненным причинам).

В ВК кадровики обсуждают вопрос, что же делать с сотрудником, если его отпуск перешел в больничный, после чего работник не выходит на связь. Никаких документов по больничному нет.

апч

Большинство ответило, что в табеле надо ставить НН.

рп

Кто-то отметил, что можно постараться найти работника через соцсети

ол

Другие отметили, что надо делать ежедневные акты об отсутствии работника и пытаться с ним связаться. Вплоть до обращения в полицию:

лю

А вы сталкивались с такой ситуацией? Что можно посоветовать в этом случае?

Подборка полезных мероприятий

Разместить