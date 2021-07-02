Сотрудник ушел на больничный, не представив никаких документов, и пропал. В табеле ставим — неявка по невыясненным причинам

Что делать, если сотрудник ушел на больничный, не представил никаких подтверждающих документов и не выходит на связь? Увольнять нельзя, в табеле — НН (неявка по невыясненным причинам).

В ВК кадровики обсуждают вопрос, что же делать с сотрудником, если его отпуск перешел в больничный, после чего работник не выходит на связь. Никаких документов по больничному нет.

Большинство ответило, что в табеле надо ставить НН.

Кто-то отметил, что можно постараться найти работника через соцсети

Другие отметили, что надо делать ежедневные акты об отсутствии работника и пытаться с ним связаться. Вплоть до обращения в полицию:

А вы сталкивались с такой ситуацией? Что можно посоветовать в этом случае?