💉 Декретницы входят в нормировку по обязательной вакцинации

Декретницы входят в нормировку сотрудников по обязательной вакцинации.
Об этом сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин:
«В 100% (из которых надо вакцинировать 60% — ред.) входят все сотрудники организаций или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете», — отметил Фурсин.
Цитата по «РИА Новости».
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