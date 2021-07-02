Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

💉 Декретницы входят в нормировку по обязательной вакцинации

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Декретницы входят в нормировку сотрудников по обязательной вакцинации.

Об этом сказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин:

«В 100% (из которых надо вакцинировать 60% — ред.) входят все сотрудники организаций или индивидуальных предпринимателей, включая исполнителей по гражданско-правовым договорам, сотрудников, находящихся в отпуске, командировке и декрете», — отметил Фурсин.

Цитата по «РИА Новости».

Учебный центр «Клерка» советует посмотреть запись вебинара «Обязательная вакцинация: экстренный вебинар». Со скидкой 74%.

Подборка полезных мероприятий

Разместить