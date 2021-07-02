Вышел закон об учете ушибов и ссадин сотрудников

В ТК вводится статья «Микроповреждения (микротравмы)». Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ с масштабными поправками в ТК в части охраны труда опубликован сегодня на официальном портале.

Основанием для регистрации микротравмы является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или вышестоящему руководителю.

Также поменяется система обеспечения средствами индивидуальной защиты (СИЗ). Сейчас для каждой должности свои СИЗ. Поправками предусмотрено, что СИЗ будут выдавать в зависимости от вредных факторов на рабочем месте.

Закон вступит в силу с 1 марта 2022 года. При этом до 31 декабря 2024 года разрешается использовать старые типовые нормы по СИЗ.