После окончания срока действия патента ИП может получить новый патент

Если у ИП закончился срок действия патента в течение года, то он может получить новый в текущем году.

Об этом сообщается в письме Минфина № 03-11-11/45650 от 10.06.2021.

Истечение срока действия патента в пределах одного календарного года не является основанием для утраты ИП права на применение ПСН.

Перечень оснований, когда ИП считается утратившим право на применение ПСН, установлен пунктом 6 статьи 346.45 НК. Окончание срока патента — это не тот случай, когда право на ПСН утрачивается.

Таким образом, по истечению срока действия патента, ИП вправе получить новый патент в пределах календарного года.