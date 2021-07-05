В Омской области ввели обязательную вакцинацию для работников в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т.д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов.
Также вакцинация обязательна для сотрудников почты, МФЦ, транспорта, ЖКХ и энергетики, учреждений культуры, детских игровых комнат, госслужащих.
Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на приказ главы областного Роспотребнадзора.
«Постановляю обеспечить проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т.д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов», — сказано в приказе.
Первым компонентом вакцины обязали привиться до 31 июля, а до 26 августа — вторым.
«Организовать в срок до 31 июля проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 26 августа — вторым компонентом <...> не менее 60% от общей численности работников», — сказано в документе.