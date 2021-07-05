В Омской области ввели обязательную вакцинацию для работников в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т.д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов.

Также вакцинация обязательна для сотрудников почты, МФЦ, транспорта, ЖКХ и энергетики, учреждений культуры, детских игровых комнат, госслужащих.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на приказ главы областного Роспотребнадзора.

«Постановляю обеспечить проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 следующим категориям граждан, подлежащим обязательной вакцинации: работающим <...> в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, предоставления услуг по временному проживанию (гостиницы, кемпинги и т.д.), салонов красоты, саун, фитнес-клубов», — сказано в приказе.

Первым компонентом вакцины обязали привиться до 31 июля, а до 26 августа — вторым.