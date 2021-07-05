Новая налоговая донастройка может пополнить бюджет на 400 млрд рублей

В ходе новой налоговой донастройки бюджет может пополниться на 400 млрд рублей.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника.

По словам представителя власти, механизм налоговой донастройки подробно пока не обсуждался. Было озвучено общее предложение.

Обсуждение ставок и конкретных налогов — после

На заседании бюджетной комиссии, проведенной 1 июля, было озвучено, как можно пополнить бюджет на 400 млрд рублей:

более 100 млрд рублей — повышение НДПИ для металлургической отрасли;

— повышение НДПИ для металлургической отрасли; примерно 90 млрд рублей — корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли;

— корректировка и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли; около 100 млрд рублей — совершенствование системы уплаты акцизов за счет улучшенного администрирования или новых акцизов;

— совершенствование системы уплаты акцизов за счет улучшенного администрирования или новых акцизов; остальные 100 млрд рублей —донастройка налогообложения состоятельных физлиц и другие меры.

Источник отметил, что данное предложение может и не повысить реальные ставки налогов. В данный момент идет толькотаких мер.

«Ведомости» направили запрос в аппарат правительства и Минэнерго, который был переадресован в Минфин. Ответ следующий:

«Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшую трехлетку сейчас преждевременно. На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса», — ответили в Минфине.

Цитата по «Ведомостям».