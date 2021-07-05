💰 Труд мигрантов не поможет решить проблему занятости. Надо повышать зарплаты

Для повышения привлекательности рабочих профессий предложили повысить зарплаты, а не использовать труд мигрантов.
На это обратил внимание президент «Мираторга» Виктор Линник в интервью «РБК»:
«Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять», — отметил Линник.
Цитата по «РБК».
Он предложил:
- поднять зарплаты рабочих профессий;
- ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза;
- привлекать к труду осужденных вместо мигрантов.
Властям предложено предоставлять господдержку предприятий, предоставляющих работу осужденным лицам. Законопроект № 1173094-7 принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.