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💰 Труд мигрантов не поможет решить проблему занятости. Надо повышать зарплаты

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Рубрика Экономика России
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Для повышения привлекательности рабочих профессий предложили повысить зарплаты, а не использовать труд мигрантов.

На это обратил внимание президент «Мираторга» Виктор Линник в интервью «РБК»:

«Конечно, когда зарплаты низкие, кто из наших детей пойдет работать плотником или каменщиком? Если мы смотрим стратегически на развитие холдинга или отрасли, вопрос мигрантов не должен стоять», — отметил Линник.

Цитата по «РБК».

Он предложил:

  • поднять зарплаты рабочих профессий;
  • ограничить квоты на трудовых мигрантов в три-четыре раза;
  • привлекать к труду осужденных вместо мигрантов.

Властям предложено предоставлять господдержку предприятий, предоставляющих работу осужденным лицам. Законопроект № 1173094-7 принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

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