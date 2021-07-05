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Из-за проблем с базами ФНС, люди оказываются на карантине. Сами того не ведая

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Рубрика Общество. Люди. События
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Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В компанию пришло письмо о сотруднице, якобы она на ковидном карантине. Хотя та - ни сном, ни духом. Проблема — из-за слияния баз разных людей в ФНС, которая длится уже несколько лет.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«С утра в шоке. Получил письмо от оперштаба, что сотрудница с 30 июня находится на карантине по ковиду. Сама сотрудница в шоке, ей ничего об это не известно. Тест сдала 22.06. при выписке из стационара, был отрицательный. Еще один тест сдала сегодня ночью, но не получила СМС даже о том, что она его сдала, а письмо пришло вчера в 19:02, то есть еще до сдачи теста».

А вот небольшая предыстория:

«В 2017 году ее объединили с полной тезкой, живущей в другом районе Москвы. Полгода утрясали этот вопрос в ФНС, вроде бы утрясли, все разделили. Потом пошли проблемы с поликлиникой, практически при каждом посещении, ей приходилось прикрепляться заново. Сменила полис ОМС, вроде бы все утряслось.

Новый звонок прозвенел, когда не смог получить через СБИС ее электронный больничный! Разобрались — там был указан другой СНИЛС.

В поликлинике сказали, что такой забит в базе и, соответственно, указывается в электронном больничном. С горем пополам, оформила дубликат со своим СНИЛС, все прошло, оплатили. И вот опять! Куда смогли дозвониться, по телефонам на мос.ру, никто такой информацией не обладает. Цифровизация в действии!».

В итоге, автор пишет, что сотрудница смогла куда-то дозвониться и решить этот вопрос.

«Сотрудница куда-то дозвонилась. Перезвонили, сказали что у нее, с заболевшей, не совпадает полис и указанный номер телефона. Извинились, но день, как говорится, пошел уже насмарку. Про СНИЛС ничего не сказали, а скорее всего, именно по нему определяли работодателя. На организацию, соответственно, тоже никаких писем. Еще один результат „мудрого“ слияния баз ПФР и ФНС в 2017 году!».

Хорошо, что все выяснилось, но, как говорится, неприятный осадочек остался.

В комментариях пишут, что идея давать детям необычные имена не такая уж плохая:

«+1 к необычным именам. В них начинает появляться смысл».

Автор на это пишет, что это не всегда может помочь:

«Не факт, мне знакомая из ФНС жаловалась, что ее маму, с чисто русской фамилией, объединили с женщиной с узбекской фамилией. Так базы наложились».

Кто-то пишет, как это может быть, если есть ИНН:

«Странно одно, есть же ИНН, зачем тогда было его придумывать, если базы тупо по ФИО и дате рождения сливают объекты воедино? Неужели нельзя настроить, это же просто?»

Автор пишет, что тут, скорее всего, все строится вокруг СНИЛС, а не ИНН. Да и с ИНН бывают казусы:

«Скорее всего, тут СНИЛС больше играет роль, по нему они и путаются. А с ИНН, боюсь, тоже не все просто. Когда моя сотрудница разбиралась, у нее их 3 было, и ФНС слила их в один».

А кто-то пишет, что тоже забрала результат теста — на бумаге ФИО одни, а при проверке кода — другие.

«Сегодня забирала результат теста, на бумаге одни ФИО, а при проверке кода — в нем другие ФИО».

Еще озвучили проблему с приставами — из-за таких «слияний» деньги могут не с того человека взыскать.

«Теперь все понимают, как тяжело приставам — вот потому они и собирают долги с «первого попавшегося», не разбираясь, что их таких может быть много».

Интересно, много таких случаев встречается?

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