В Кремле прокомментировали скандальную ситуацию вокруг шампанского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, приведшие к скандалу вокруг шампанского, заявил, что он должен выполняться.
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Представитель Кремля назвал происходящее давней историей и напомнил о динамичном развитии отечественного виноделия.
«Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс, он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее, эта отрасль хорошо развивается. И конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — добавил Песков.
Между тем гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок в Россию в связи новым принятым законом.
«Мы считает это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — сказал РИА Новости Шатийон.