В Кремле прокомментировали скандальную ситуацию вокруг шампанского

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, приведшие к скандалу вокруг шампанского, заявил, что он должен выполняться.

О ситуации читайте в материале Останется ли Россия без шампанского?

Представитель Кремля назвал происходящее давней историей и напомнил о динамичном развитии отечественного виноделия.

«Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс, он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее, эта отрасль хорошо развивается. И конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — добавил Песков.

Между тем гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок в Россию в связи новым принятым законом.