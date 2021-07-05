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В Кремле прокомментировали скандальную ситуацию вокруг шампанского

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Рубрика Общество. Люди. События
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя поправки в закон о регулировании алкогольной продукции, приведшие к скандалу вокруг шампанского, заявил, что он должен выполняться.

О ситуации читайте в материале Останется ли Россия без шампанского?

Представитель Кремля назвал происходящее давней историей и напомнил о динамичном развитии отечественного виноделия.

«Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс, он очень сложный, технологически растянут по времени. Но тем не менее, эта отрасль хорошо развивается. И конечно, она должна и будет всячески поддерживаться», — добавил Песков.

Между тем гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон не исключил возможность приостановки поставок в Россию в связи новым принятым законом.

«Мы считает это недопустимым. Это присвоение слова, которое придумали производители в Шампани, обогащали на протяжении 300 лет и продолжают это делать. И мы не можем иметь других оценок. Можно лишь сказать, что это недопустимо», — сказал РИА Новости Шатийон.

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