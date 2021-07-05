С 1 сентября запись в трудовой можно будет напечатать на принтере

С 1 сентября запись в бумажной трудовой книжке можно будет напечатать на принтере.

Такое разъяснение дано в письме Минтруда от 29.06.2021 № 14-6/ООГ-5976.

С 1 сентября 2021 по 1 сентября 2027 года будет действовать новый порядок ведения и хранения трудовых книжек. Запись в бумажную трудовую книжку или вкладыш в нее может вноситься:

световодостойкими чернилами (пастой, краской, гелем) черного, синего или фиолетового цвета;

с использованием технических средств путем переноса красителей;

в виде оттиска штампа (печати).

Причем, записи при помощи принтера или штампа могут вноситься как полностью, так и частично.

В Минтруде разъяснили, что под использованием технических средств путем переноса красителей подразумевается печать на принтере или аналогичных устройствах.