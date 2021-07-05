С 1 сентября запись в трудовой можно будет напечатать на принтере

С 1 сентября запись в бумажной трудовой книжке можно будет напечатать на принтере.
Такое разъяснение дано в письме Минтруда от 29.06.2021 № 14-6/ООГ-5976.
С 1 сентября 2021 по 1 сентября 2027 года будет действовать новый порядок ведения и хранения трудовых книжек. Запись в бумажную трудовую книжку или вкладыш в нее может вноситься:
- световодостойкими чернилами (пастой, краской, гелем) черного, синего или фиолетового цвета;
- с использованием технических средств путем переноса красителей;
- в виде оттиска штампа (печати).
Причем, записи при помощи принтера или штампа могут вноситься как полностью, так и частично.
В Минтруде разъяснили, что под использованием технических средств путем переноса красителей подразумевается печать на принтере или аналогичных устройствах.
Трудовые книжки надо будет вести по новым правилам. Что меняется? Какие странности обнаружились? Читайте здесь.